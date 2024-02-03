В США одобрили продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 млн долларов

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Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет Hellfire и сопутствующего оборудования на 150 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Уточняется, что в рамках сделки Вашингтон продаст Нидерландам 386 ракет этой модели. Данная сделка поспособствует реализации задач США в сфере внешней политики, укрепив безопасность союзника по НАТО, который является важной политической и экономической силой в Европе, отметили в Пентагоне.

Американская администрация уже проинформировала конгресс об этом решении. Теперь у законодателей есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможную блокировку.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Соединенные Штаты собираются передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB. Он уточнил, что поставки снарядов будут проходить в рамках инициативы оборонного содействия USAI.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты увеличили продажи оружия за рубеж почти на 56% в 2023 финансовом году, достигнув рекордной отметки в 80,9 миллиарда долларов. Для сравнения, аналогичный показатель в 2022 финансовом году составил 51,9 миллиарда долларов.