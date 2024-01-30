США нарастили продажи оружия за рубеж до рекордных 80,9 млрд долларов в 2023 году

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Соединенные Штаты увеличили продажи оружия за рубеж почти на 56% в 2023 финансовом году, достигнув рекордной отметки в 80,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госдепа США.

Для сравнения, аналогичный показатель в 2022 финансовом году составил 51,9 миллиарда долларов. В Госдепе отметили, что данная статистика включает в себя программы поддержки иностранных партнеров США, включая Инициативу поддержки безопасности Украины.

Ранее СМИ сообщали о том, что стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики страны.

До этого спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк после встречи стран-доноров на уровне глав военных ведомств заявил, что в этом году Киев получит оружие, которое ранее не поставлялось.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины