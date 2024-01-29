Депутат Греции заявил, что украинские фуры вывозят оружие со складов его страны

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Грузовики с украинскими номерами начали вывозить материалы с военных складов Греции, данная ситуация представляет собой госизмену. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на греческого депутата и лидера партии "Эллиники лиси" Кириакоса Велопулоса.

"Грузовики с украинскими номерами "опустошают" склады боеприпасов в Кехрие? Более 17 грузовиков за один день? Большегрузные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда припасы", – поделился он.

С его слов, 15 января греческая сторона выявила свыше 17 подобных фур, при этом такая ситуация повторялась и в другие дни. Велопулос пообещал поднять этот вопрос в парламенте.

Ранее стало известно, что британская сторона в этом году в рамках пакета военной помощи Киеву предоставит дополнительные дальнобойные ракеты, артиллерийские снаряды и противотанковые средства. Как уточнил премьер страны Риши Сунак, стоимость этой помощи составит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, или 3,19 миллиарда долларов.