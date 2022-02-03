В Госдуме поддержали ограничения против Deutsche Welle

03 февраля, 22:52
Фото: imago images/Achille Abboud/ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил введение запрета на вещание Deutsche Welle в России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Парламентарий подчеркнул, что российские власти не будут оставлять "без внимания" недружественные действия в адрес страны.
"Меры, принятые нашим министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жесткими", – написал Володин.
В четверг, 3 февраля, стало известно, что Москва закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle, после чего медиакомпания не сможет вести спутниковое и иное вещание на территории страны. Данная мера стала ответом на действия немецкого регулятора MABB, который ранее запретил любое вещание компании RT DE Productions в Германии.
Как заявил шеф московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето, ему было передано уведомление от МИД РФ с требованием закрыть бюро до 9 утра пятницы, 4 февраля, и вернуть аккредитации сотрудников.
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