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Политика

06:31

В ДНР заявили, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс

политика за рубежом

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Украина стягивает все больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом", – сказала она.

Она подчеркнула, что поставка любого вооружения Украине приводит к новым обстрелам на юго-востоке страны.

Ранее о том, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс, заявлял глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. По его словам, переброску техники зафиксировали как службы ЛНР, так и международные наблюдатели.

Накануне представитель Госдепа США Нед Прайс заявил о необходимости полной реализации Минских соглашений. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали такое высказывание положительным сигналом и напомнили, что сейчас главная задача – заставить Киев выполнять свои обязательства.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Минские соглашения должны быть исполнены в полном объеме, а не по частям, как того добиваются украинские власти.

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