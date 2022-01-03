В МИД РФ допустили, что сертификация "Северного потока – 2" может затянуться до лета

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Замглавы МИД РФ Александр Панкин допустил, что сертификация трубопровода "Северный поток – 2" затянется. Об этом сообщает РИА Новости.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть, а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", – заявил представитель ведомства.

Панкин допустил также негативное влияние действий США на данный процесс. По мнению представителя российского МИДа, Вашингтон может оказать давление на власти Германии.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток – 2" должен быть сертифицирован к концу первого полугодия 2022 года. Этой же позиции придерживается Федеральное сетевое агентство Германии.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.