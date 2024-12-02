Парламент Абхазии рассмотрит соглашение об инвестпроектах с РФ 3 декабря

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Депутаты парламента Абхазии намерены рассмотреть законопроект о ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из РФ на территории страны во вторник, 3 декабря.

Принять решение парламентарии должны будут в ходе внеочередного заседания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря органа Астанду Тапагуа.

Рассмотреть данный закон депутаты сбирались еще 15 ноября, однако в тот раз они проголосовали против повестки дня заседания.

Против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране выступала оппозиция Абхазии. На этом фоне 11 ноября в стране начались протесты. Уже 15-го числа протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме.

После этого представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса. По их результатам президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция согласилась покинуть правительственный комплекс.

Затем парламент Абхазии принял отставку главы страны, а исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба.

Позже парламент Абхазии выпустил постановление, которым назначил 15 февраля 2025 года датой досрочных выборов президента республики.

