На Украине заподозрили Зеленского в работе на Россию

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит политику, которая выгодна российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в материале для Espreso.
Ранее Зеленский во время послания Раде сообщил, что готов к прямому диалогу с Россией.
Комментируя это, Портников выразил мнение, что президент Украины "патологически не обучаем".
"Даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности", – написал журналист.
Портников считает, что переговоры Путина и Зеленского лишены смысла, так как президент РФ не собирается обсуждать Крым и Донбасс. Журналист также заявил, что о вопросе Украины российский лидер запланировал переговорить на встрече с президентом США Джо Байденом.
"Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента – это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны. К тому, чтобы облегчить Путину задачу захвата Мариуполя, Харькова, Одессы", – продолжил Портников.
По этой причине Зеленский выглядит орудием в умелых руках Путина, отмечает украинский журналист.
"Хотелось бы надеяться, что слепым", – резюмировал он.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности во встрече с Владимиром Путиным в любом формате. Он также сообщил о шансах на встречу в рамках "нормандской четверки".
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что перспективы встречи Путина с Зеленским пока не просматриваются из-за позиции Киева по Минским соглашениям.
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