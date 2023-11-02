Болгария намекала РФ, что ситуацию с высылкой Гацака освещать не надо – Захарова

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Власти Болгарии намекали РФ, что ситуацию с высылкой корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака из республики лучше не освещать, рассказала ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее стало известно, что власти Болгарии приняли решение выслать из страны Гацака. Посольство РФ в республике уведомило журналиста об аннулировании его аккредитации и предстоящей экстрадиции. При этом причины подобного решения озвучены не были.

По информации "Российской газеты", недружественные действия в отношении ее журналиста начались в сентябре текущего года. Тогда его вызвали в миграционную службу, а после того, как он отправился в путь, позвонили и потребовали приехать в Агентство национальной безопасности Болгарии.

Захарова пообещала, что РФ ответит на действия Болгарии. По мнению дипломата, журналист получил от властей республики так называемую черную метку.

Позже в СМИ появилась информация о том, что журналисту могли аннулировать аккредитацию из-за подозрений в шпионаже.



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