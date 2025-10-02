Эстония запретила въезд в страну российскому рэперу Kamazz

Фото: телеграм-канал Kamazz

Власти Эстонии ввели запрет на въезд для российского хип-хоп-исполнителя Kamazz (настоящее имя – Денис Розыскул. – Прим. ред.). Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в соцсети.

Политик пояснил, что Эстония ввела запрет в отношении Kamazz 2 октября по предложению своего МИД.

До этого в Прибалтике российскому деятелю шоу-бизнеса не позволили провести запланированный концерт. Выступление Kamazz должно было состояться 4 октября в Нарве. Однако в преддверии мероприятия министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что выступления россиянина не будет.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить выдачу виз для россиян. Но пять европейских стран – Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия – заблокировали эту инициативу. В Европе обсуждают 19-й пакет санкций в отношении России, которые призваны усилить политическое и экономическое давление на страну.

