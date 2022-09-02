Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе

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Союзные силы России и Донбасса взломали эшелонированную и подготовленную в инженерном вопросе оборону националистов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, ВС РФ и Народная милиция ЛНР и ДНР взяли под контроль крупный узел обороны в населенном пункте Пески за последние две недели.

Шойгу отметил, что при отступлении ВСУ оставили множество оружия и раненых. Глава Минобороны добавил, что российские военные оказали квалифицированную помощь всем пострадавшим.



"На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное", – приводит слова Шойгу ТАСС.

Ранее мэр подконтрольного российским военным города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов рассказал, что морги Николаева оказались переполненными после неудачной попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге страны. Он сообщил, что украинские войска предприняли попытку наступления и непосредственно в районе Снигиревки. По его словам, она, скорее всего, выполняла функцию отвлекающего маневра, а основной удар был нанесен немного севернее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

