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Обстрелы Запорожской атомной электростанции и мирных городов со стороны Вооруженных сил Украины вызывают у местных жителей лишь большее желание присоединиться к России. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с "Украиной.ру".

По его словам, граждане понимают, кто наносит удары по ЗАЭС, несмотря на киевскую пропаганду. Он отметил, что письмо с требованием прекратить обстрелы в МАГАТЭ направили именно местные жители.

"Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей", – высказал мнение Рогов.

Он подчеркнул, что уже 45 000 жителей подали заявление на получение российского паспорта и еще большее количество людей стоит в очередях в паспортные столы. Рогов добавил, что таких высоких показателей удалось достичь, несмотря на террор Киева в адрес сторонников Москвы. По его мнению, чем больше террора видят граждане, тем сильнее они хотят забыть Украину "как страшный сон".

Рогов предположил, что удары по объектам инфраструктуры связаны с бессильной злобой из-за того, что Киев "проиграл битву за умы и души" граждан.

Делегация МАГАТЭ прибыла в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.

Позже гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что представители организации останутся на Запорожской АЭС. По его словам, миссия провела первичную оценку состояния ЗАЭС и увидела работу профессионалов, несмотря на сложную обстановку. Он добавил, что миссия организации продолжит анализ ситуации на ЗАЭС.

