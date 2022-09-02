Премьер Украины призвал устроить россиянам "холодный душ"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил ЕС установить полный запрет на выдачу "шенгенов" туристам и студентам из РФ, поскольку их "невозможно разделить на хороших и плохих". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на немецкие СМИ.
"Необходимо устроить "холодный душ" российскому обществу – в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", – сказал Шмыгаль.
До этого стало известно, что ЕС приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. Об этом сообщил МИД Венгрии. Однако на заседании Евросоюз не смог принять единогласное решение о запрете выдачи виз россиянам, поскольку многие страны не поддержали подобную инициативу.
Позже глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уточнил, что ЕС достиг компромисса по полной приостановке облегченного визового режима с РФ. Это означает, что количество выданных виз значительно уменьшится, а получить "шенген" будет гораздо дольше и сложнее, добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не будет наказывать граждан ЕС из-за принятого решения. Он назвал "жалкими людьми" европейских политиков, выступающих за введение ограничений на выдачу виз россиянам. По его словам, "любимых персонажей" уже включили в санкционный список.
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