Совфед одобрил закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает деанонимизацию пользователей социальных сетей и владельцев публичных каналов в мессенджерах. Новыми нормами дополняется закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях и каналов с аудиторией больше 10 тысяч пользователей должны будут сообщать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе. Состав сведений и порядок их предоставления установит кабмин.

Роскомнадзор будет вести перечень таких страниц. Владельцы публичных каналов не смогут размещать на них предложения по финансированию и рекламу, если сведения не войдут в перечень.

Соответствующие поправки также вносятся в закон "О рекламе". Информация из таких публичных каналов будет запрещена для репостов.

Владельцы соцсетей в течение суток после получения требования РКН должны будут ограничить доступ к персональным страницам, владельцы которых не предоставили данные о себе, до выполнения требований закона. Эта норма начнет действовать с 1 января 2025 года.

Кроме того, владельцы мессенджеров также будут должны "не допускать без согласия пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями получение электронных сообщений от пользователей, которые им не определены". При этом они должны будут по требованию предоставить сведения о пользователях мессенджером.

Помимо этого, новые нормы обязывают владельцев соцсетей с аудиторией выше 500 тысяч пользователей в сутки предоставлять сведения о пользователях по запросу РКН или ФСБ.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев аккаунтов в мессенджерах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что на интернет должно распространяться то же правовое регулирование, что в обычной жизни.

Создание реестра блогеров облегчит для РКН возможность выписывать штрафы. Об этом рассказал управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. По его мнению, проблем для авторов телеграм-каналов и блогеров будет много.