Премьер-министр Италии подала в суд на вокалиста Placеbo за клевету

Фото: ТАСС/Zuma/Iolanda Pompilio/TSCK/LiveMedia

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала иск против вокалиста британской группы Placеbo Брайана Молко за клевету и оскорбления, сообщает газета La Stampa.

По ее данным, главу итальянского правительства возмутил эпизод во время концерта 10 июля в Турине, когда музыкант назвал Мелони со сцены "фашисткой, расисткой и нацисткой".

По данному факту прокуратура Турина уже начала расследование по статье о нарушении общественного порядка. Теперь к этому добавился иск премьера.

