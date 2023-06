Суд в США арестовал рэпера Мелл Мэла по обвинению в домашнем насилии

Фото: ТАСС/AP Photo/Chris Pizzello

В США по обвинению в домашнем насилии арестовали лауреата премии "Грэмми" 62-летнего рэпера Мелл Мэла, участника популярной в 1980-е группы Grandmaster Flash and the Furious Five. Об этом сообщает The Guardian.

Жертвой музыканта стала его знакомая – некая Джори Джордон. Она рассказала, что после вечеринке BET Awards в Лос-Анджелесе они вместе отправились в гостиницу. В какой-то момент Мэл, как утверждает девушка, напал на нее и ударил кулаком по лицу. В итоге у нее оказался поврежден глаз и разошлись швы после недавней операции.

"Я просто сидела и расслаблялась. Следующее, что я помню, этот мужчина просто бьет четырьмя кольцами на пальце меня в глаз", – пояснила Джордан.

После задержания музыканта доставили в окружную тюрьму, однако затем его отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Свою вину мужчина отрицает. Слушание по его делу запланировано на 17 июля.

Группа Grandmaster Flash and the Furious Five получила всемирную известность в 1980-е годы благодаря своей самой известной композиции – The Message.

В минувшем мае лидер группы "Звери" Роман Билык устроил драку в самарском баре. Музыкант кидался семечками в одного из посетителей, затем начал с ним спорить и вступил в конфликт. По словам очевидцев, в тот момент Билык был пьян.



