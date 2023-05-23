Вокалист группы "Звери" Роман Билык устроил драку в баре в Самарской области – СМИ

Музыкант и вокалист группы "Звери" Роман Билык устроил драку в самарском баре. Он бросался семечками в посетителя, начал с ним спорить и вступил в конфликт. Об этом сообщает Life.ru

По словам очевидцев, Билык пришел в бар под названием 8bit в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно по отношению к остальным посетителям заведения.

Сначала посетитель, с которым спорил Билык, пытался поговорить с ним, но все это переросло в драку. Музыкант начал кидаться стульями и нецензурно выражаться, рассказали свидетели произошедшего.

Драку между мужчинами удалось предотвратить приехавшим сотрудникам полиции. Музыканта вывели из заведения.

Группа "Звери" приехала в Самарскую область для проведения концерта в рамках гастролей. Выступление было запланировано на 23 мая.

Ранее сообщалось, что 11 мая неизвестный избил члена жюри шоу "Танцы со звездами" и чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова.

По словам его адвоката, мужчина гулял со своей собакой, как вдруг к нему подошел злоумышленник. Он пытался завести разговор, после чего стал оскорблять Кожевникова и его жену. Он вступил в драку с танцором, после чего Кожевникова госпитализировали.

