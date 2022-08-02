Более 20 военных самолетов Китая зашли в зону ПВО Тайваня

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Более 20 военных самолетов Китая зашли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Это стало ответом на провокационный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Об этом сообщает министерство национальной обороны КНР на своем официальном сайте.

Как отметили в ведомстве, в операции принимали участие восемь истребителей J-11, 10 – J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два самолета Y-9 и Y-8. Некоторые из них приближались к серединной линии Тайваньского пролива.

Кроме того, местные СМИ отмечают, что армия Китая приступила к учениям в трех акваториях вокруг Тайваня. По их информации, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) последовательно проводит серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань.

До этого официальный представитель восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что армия проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью вблизи Тайваня.

2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Ранее стало известно, что на фоне визита Пелоси китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест. Отмечается, что китайская сторона сделала американской стороне серьезное представление.

Пекин выразил намерение принять необходимые меры для защиты государственного суверенитета. Также в МИД КНР призвали США соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не идти "по опасному пути".