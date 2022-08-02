США подняли 13 самолетов с военной базы на Окинаве

Фото: АР/Joint Staff of the Japanese Self-Defense Force

США подняли в воздух 13 самолетов с американской военной базы Кадена на японской Окинаве, сообщает японский телеканал NHK.

Уточняется, что в воздух поднялись пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15.

Кроме того, за несколько часов до этого с базы вылетел самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3, который может собирать радиоэлектронную информацию с военных объектов и военной техники.

Согласно информации отделения Минобороны Японии на Окинаве, к вечеру вторника на эту базу с других баз прилетели 22 самолета-заправщика КС135. Эти лайнеры обычно используют при операциях истребителей, связанных с многочасовыми перелетами.

Ранее сообщалось, что лайнер, на борту которого может находиться спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, летит в аэропорт Суншань, Тайбэй.

До этого в СМИ появилась информация, что Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Говорилось, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени (16:00 и 17:00 мск). Однако ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщалось, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.