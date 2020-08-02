Лукашенко обратится к народу 4 августа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится к народу и Национальному собранию 4 августа, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, сроки не переносились. "Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства", – цитирует Эйсмонт агентство БелТА.

Традиционно белорусский лидер обращается с посланием к народу и парламенту в ходе весенней сессии Национального собрания. В этом году выступление Лукашенко изначально ожидалось в середине апреля, однако его перенесли.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пятерых кандидатов, в том числе Лукашенко, в президенты. В регистрации отказали находящемуся под арестом Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

В конце июля стало известно, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В Белоруссии заявили, что это граждане РФ.

В МИД РФ объяснили, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск – Стамбул и вынуждена была задержаться в стране, добавили в министерстве. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в распоряжении белорусских властей есть все необходимые документы для установления истины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инцидент чрезвычайным происшествием. Было заведено уголовное дело.

Лукашенко уточнил, что 33 задержанных россиянина – это первая группа. По его словам, в страну планировали отправить порядка 200 человек. Согласно данным спецслужб, была получена информация об их прибытии в Белоруссию для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.