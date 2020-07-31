Соперница Лукашенко собрала рекордное количество людей на митинге в Минске

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Предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрал в Минске рекордное количество участников. По данным правозащитного центра "Весна", в нем приняли участие не менее 63 тысяч человек.

Чтобы попасть на акцию, людям пришлось пройти досмотр. В парке собрались люди разных возрастов, в том числе пожилые. Многие принесли традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, флаги Евросоюза и государственные флаги.

В своем выступлении Тихановская выразила несогласие с тем, что следствие "привязало" к уголовному делу ее мужа – оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского – группу задержанных в Белоруссии россиян, передает РИА Новости.

Кандидат в президенты также заявила, что "нам не нужны революции, нам не нужны боевики, мы хотим перемен мирным путем". Кроме того, она обратилась к военным, сообщает ТАСС.

"Дорогие военные, посмотрите нам в глаза, мы такие же люди, которые хотят достойной жизни, мы не преступники, а белорусы, которые хотят альтернативных кандидатов, это наш народ, который хочет мирной смены власти", – сказала Тихановская.

Со сцены также выступили музыканты и родственники граждан, задержанных во время избирательной кампании. Отмечается, что на месте проведения митинга были большие проблемы с мобильной связью и интернетом.

Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с сотрудниками милиции. Правозащитники республики считают блогера политическим заключенным. Он планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа.

Однако Тихановский не смог зарегистрироваться в ЦИК, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста. В результате зарегистрировалась его жена, которая кандидатом в президенты. Всего пост претендуют пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Ранее госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Отмечалось, что правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 наемников для дестабилизации обстановки перед выборами. Позже КГБ Белоруссии заявил, что задержанными являются граждане РФ – сотрудники ЧВК "Вагнер".