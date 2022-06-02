В Китае назвали контрмеры России в ответ на расширение НАТО

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Москва будет использовать свои контрмеры в вопросе возможного расширения НАТО, их как минимум четыре, рассказал научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй. Об этом сообщает китайская газета "Хуаньцю шибао".

"Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения Альянса повлечет за собой серьезные последствия", – подчеркнул Ван Сяньцзюй.

По его словам, второй мерой могут быть шаги по дальнейшему усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Третьей мерой, по мнению эксперта, может стать усиление внимания Москвы на взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

"Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей", – пояснил Ван Сяньцзюй.

Он отметил, что четвертым шагом может быть всестороннее развитие Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что страна просит о письменном соглашении с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма, чтобы начать обсуждение вопроса их членства в НАТО.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие, при котором возможно вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Представитель Североатлантического альянса указал на существующие требования Турции, которые на данный момент являются препятствием для включения названных стран в перечень кандидатов.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

