В ГД оценили реакцию Климкина на слова Лукашенко о полетах между Белоруссией и Крымом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал реакцию бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заявление Александра Лукашенко о проработке вопроса открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом, сообщает RT.

Как заявил Климкин, Украине следует готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией со всеми последствиями.

Бальбек обратил внимание на то, что у Климкина любое событие, касающееся российского Крыма, вызывает бурную реакцию.

"Этот экс-чиновник, видимо, не нашел себя в этой жизни, поэтому примкнул к команде русофобов. Впрочем, это не его дело, кто будет летать в Крым, какими рейсами и как вообще происходит жизнь на полуострове", – сказал парламентарий.

Он отметил, что такие заявления никак не влияют на жизнь полуострова.

Ранее Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным.

В ответ Климкин подчеркнул, что считает угрозой обсуждение открытия транспортного сообщения между полуостровом и Белоруссией. Он выразил мнение, что данный вопрос был поднят неслучайно.

Также он подчеркнул, что если Лукашенко признает Крым российским, то станет "рабом Путина". Кроме того, экс-глава МИД Украины призвал быть готовыми к последствиям интеграции России и Белоруссии.