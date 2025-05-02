IIHF рассмотрит жалобу Доминика Гашека на слова Дмитрия Медведева

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Международная федерация хоккея (IIHF) на заседании рассмотрит обращение олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, который призвал дать оценку публикациям зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС рассказал президент организации Люк Тардиф.

При этом дата, когда состоится заседание, не определена.

Публикация зампреда Совбеза РФ была посвящена рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина. Медведев съязвил о возможной реакции Гашека, который известен своими антироссийскими заявлениями.

Зампред Совбеза РФ уточнял, что после рекорда российского хоккеиста в НХЛ стоит ждать суицида олимпийского чемпиона. В связи с этим Гашек принял решение отправить письма руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и IIHF, в которых указал, что "бывший президент России Медведев угрожает убить" его.

Помощник Медведева Олег Осипов добавил, что, по мнению зампреда Совбеза РФ, Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания – "русофобией в форме бреда преследования". При этом сам политик рекомендовал чешскому хоккеисту "аккуратнее переходить дорогу" и "не пить пива в непроверенных местах" после его жалобы.

