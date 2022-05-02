В ГД оценили предложение американского конгрессмена привлечь военных США на Украину

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Подготовка американским конгрессом резолюции о возможности отправки военных США на Украину может свидетельствовать о том, что Вашингтон готовит провокации в этой стране, считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

"Без всякого сомнения, это может свидетельствовать о том, что они готовят провокацию с применением химического оружия в регионе, как это было сделано в Сирии и ряде других стран", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Законодательная инициатива, которую внес член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер, предполагает, что США смогут привлекать американских военных к обороне Украины в случае применения против этой страны оружия массового уничтожения.

В документе указано, если Штаты посчитают, что "Россия применила химическое, биологическое или ядерное оружие", то американский президент получает полномочия задействовать ВС США для защиты национальных интересов Соединенных Штатов и "интересов в сфере безопасности применительно к Украине" так, как сочтет нужным и приемлемым.

Цитируя Кинзингера, который обосновал свою резолюцию тем, что Вашингтон демонстрирует мировому сообществу свою нетерпимость к бессмысленному насилию, Шхагошев подчеркнул, что США нужно быть осторожнее с такими заявлениями. Депутат Госдумы отметил, что страна, которая сбросила ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, не может претендовать на защиту мирового сообщества.

Ранее глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что Соединенные Штаты и Канада сыграли главную роль в подготовке неонацистов на Украине. Он пояснил, что на протяжении многих лет цель была в том, чтобы неонацисты вступали в регулярные ВС Украины.

До этого Владимир Путин подчеркивал, что большинство украинцев начинают осознавать, что Запад уготовил им судьбу расходного материала. Кроме того, российских лидер отмечал, что на Украине появляется все больше иностранных наемников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

