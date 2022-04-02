Украинские боевики заминировали шлюзы ГЭС под Николаевом – МО РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские боевики заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области и готовят подрыв, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску", – сказал он.

Ранее Мизинцев заявил, что Киев пытается выдать свои мины, обнаруженные в проливе Босфор, за российские в надежде снять с себя ответственность за создание минной опасности в Черном море. Он подчеркнул, что ВС РФ не применяли и не планируют применять морские мины в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Накануне Вооруженные силы России высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили шесть объектов украинских военных. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславе, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.