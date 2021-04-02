Франция заявила о разных позициях с Германией по "Северному потоку – 2"

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Франция и Германия придерживаются разных позиций по проекту "Северный поток – 2", но ведут дискуссии для их сближения. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По мнению французского госсекретаря, проект может привести к газовой зависимости от России.

Накануне оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG заявил о повышенной активности иностранных военных кораблей и самолетов в зоне строительства. В компании отмечали, что действия зарубежной техники носят спланированный и провокационный характер.

Оперативное командование польских вооруженных сил в Twitter ответило, что ВМС Польши полностью соблюдают международное право. Военная техника страны не участвует в провокационной деятельности. При этом в ведомстве признали факт осуществления регулярных патрульных и разведывательных рейсов на Балтике.

Ранее способное достроить "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки газопровода. Готовность проекта оценивают на 95%. Осталось уложить около 121 километра (5%) от его общей протяженности.