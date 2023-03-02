Власти Харьковской области заявили, что Киев насильно вывозит людей из Купянска

Фото: ТАСС/Kostiantyn Liberov/АР

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Киев отбирает жилье у мирных жителей Купянска и вывозит их из населенного пункта против воли.

"Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это все обернется. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан", – передает РИА Новости его слова.

Ранее власти Купянска сообщили о проведении эвакуации детей и маломобильных граждан. Согласно заявлению, решение об эвакуации было принято 27 февраля текущего года. Его объяснили нестабильной обстановкой в регионе.

Уточнялось, что дети с родителями и лица с ограниченными возможностями здоровья будут эвакуированы в запланированные населенные пункты с размещением. Отмечалось, что они должны будут получить статус переселенцев, социальные выплаты и гуманитарную помощь.



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