Фото: ТАСС/Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Мобилизованных на Украине солдат без специальной подготовки везут в Купянск Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, украинских неподготовленных военных расселяют по объектам гражданского назначения и домам мирного населения. Марочко утверждает, что в Купянске заметили порядка 700 подобных мобилизованных.

Подполковник поделился, что там участились конфликты украинских военных с непосредственными командирами. Это связано с тем, что вновь прибывшим бойцам не предоставляют возможности пройти спецподготовку, в том числе по обращению с оружием, считает Марочко.

Ранее подполковник рассказал, что в подразделениях ВСУ не хватает специализированной техники для эвакуации раненных в зоне спецоперации. По его мнению, из-за этого увеличиваются потери среди украинских солдат.

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