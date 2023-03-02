Воздушную тревогу объявили в двух украинских регионах, граничащих с Брянской областью

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Воздушную тревогу объявили в двух украинских регионах, которые граничат с Брянской областью. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению населения страны.

Речь идет о Сумской и Черниговской областях. Сигнал тревоги в регионах прозвучал в 12:35 по московскому времени. Затем воздушную тревогу также объявили в Полтавской области.

Ранее стало известно, что группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области. Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Несколько человек были взяты в заложники в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что в заложниках могут находиться до шести человек.

ФСБ и военные приступили к операции по ликвидации вооруженной группы украинских националистов в Климовском районе Брянской области.



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