В ЛНР заявили, что ВСУ в Артемовске устроили перестрелку между своими подразделениями

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, дислоцированные в Артемовске, устроили перестрелку между своими подразделениями, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов наблюдался в районе детской больницы. Отмечается, что в этом районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил, что ВСУ при необходимости могут прибегнуть к стратегическому отступлению из Артемовска. Он рассказал, что российская армия пытается взять город в кольцо. В связи с этим украинская сторона будет взвешивать все свои дальнейшие действия.

Между тем в Минобороны Украины заявили, что командование ВСУ перебросит в Артемовск дополнительные подразделения. Отмечалось, что данное решение было принято с учетом оценки текущей ситуации на фронте, данной командующим Восточной группировкой войск ВСУ генералом Александром Сырским.

Обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается потери Артемовска и признает, что город защищать все сложнее. По мнению обозревателя, победа под Артемовском станет для России символической и стратегической победой.

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