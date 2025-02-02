Президент Эквадора заявил, что страна достигла торгового соглашения с Канадой

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что государство достигло торгового соглашения с Канадой.

"После месяцев напряженных переговоров наше правительство добилось того, что не удавалось никакому другому", – написал глава страны в социальной сети X.

Благодаря договору Эквадор сможет привлечь новые инвестиции и создать новые рабочие места, подчеркнул Нобоа. Кроме того, соглашение укрепит двустороннюю торговлю, обеспечит рост местных производителей и предпринимателей.

Между тем США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Товары будут облагаться пошлиной в размере 10%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.