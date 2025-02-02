РИА Новости: делегация ХАМАС посетит Москву 3 февраля

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Делегация палестинского движения ХАМАС посетит Москву 3 февраля, в понедельник, во главе с заместителем главы политбюро Мусой Абу Марзуком. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Он также сообщил, что в министерстве иностранных дел РФ состоятся переговоры.

Ранее ХАМАС передало представителям Красного креста трех заложников: гражданина США Кита Сигаля и израильтян Офер Кальдерон и Ярден Бибас.

Сигаля передали представителям организации в порту города Газа. Освобожденные Кальдерон и Бибас пересекли израильскую границу в сопровождении сил Армии страны и направились в начальный пункт приема на юге Израиля.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.