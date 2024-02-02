Временного поверенного Эстонии вызвали в МИД РФ

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Временного поверенного Эстонии Яну Ванамельдер вызвали в МИД РФ и выразили ей протест в связи с планами перезахоронить останки советских солдат в Таллине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такие действия не соответствуют общепризнанной международной практике и человеческой морали. Как отметила дипломат, Эстония ее уже утратила.

"Это деяние не останется без ответа", – говорится в заявлении.

1 февраля посольство России в Эстонии заявило о планах местных властей снести в Таллине надгробия советских воинов под видом перезахоронения. Эстонский военный музей анонсировал свою акцию еще в ноябре 2023 года. Соответствующие информационные таблички появились возле 38 надгробий.

Ранее премьер страны Кая Каллас объяснила отказ правительства от планов по демонтажу памятника "Бронзовый солдат", который посвящен советским солдатам-освободителям Таллина от немецко-фашистских захватчиков. По ее словам, предыдущий перенос монумента из центра на кладбище привел к массовым беспорядкам.

Владимир Путин, выступая перед студентами БФУ имени Канта в ходе своей поездки в Калининград, назвал снос памятников в соседних государствах потрясающим невежеством. По словам российского президента, такие государства не осознают, "где они живут, что делают и что за этим последует".

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