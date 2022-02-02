В Пентагоне заявили, что США не готовы объявить о переброске войск в Европу

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американское оборонное ведомство пока не готово объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу из-за украинского кризиса, передает ТАСС.

Он также отказался назвать страны, в которые могут быть направлены войска. По словам Кирби, Вашингтон ведет с этими государствами тесные консультации.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов планируют перебросить американские войска в страны Восточной Европы и НАТО. Как подчеркивал американский лидер Джо Байден, переброска военного контингента планируется в ближайшем будущем.

До этого Кирби заявлял, что власти США подготовили к отправке в Европу 8,5 тысячи военных. По его словам, данный контингент может быть оперативно переброшен в случае необходимости.