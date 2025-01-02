Российские десантники уничтожили три украинских танка в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские десантники при помощи современных FPV-дронов, управляемых по оптоволокну, уничтожили три танка ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Один танк был обнаружен на дороге, второй – в поле, а третий – спрятанный в лесопосадке. Дроны были снаряжены боеприпасами, с помощью которых и была уничтожена вражеская техника.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, за все время сражений на курском направлении украинские войска понесли значительные потери в виде 46 460 военнослужащих, 262 танков, 204 боевых машин пехоты, 143 бронетранспортеров и прочей техники.