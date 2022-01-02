Посольство Израиля осудило марш националистов в Киеве

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Фото: EPA/TASS/SERGEY DOLZHENKO
Посольство Израиля осудило марш украинских националистов, прошедший в Киеве 1 января. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте дипведомства.
В субботу в Киеве состоялся ежегодный факельный марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
"Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине", – написано в заявлении.
В посольстве указали на необходимость тщательного расследования антисемитских проявлений во время марша. Израильские дипломаты выразили мнение, что этим должны заняться украинские власти.
Ранее зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится потакать националистическим настроениям, которые он не разделяет, в связи с чем вести с ним переговоры невозможно.
Медведев призвал дождаться прихода вменяемого руководства в Киеве, настроенного не на конфронтацию с Россией, а на построение взаимовыгодных отношений.
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