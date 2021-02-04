В Киеве националисты попытались штурмовать здание телеканала "НАШ"

Фото: Снимок с видео: YouTube/НАШ

Здание телеканала "НАШ" в Киеве попытались штурмовать националисты, сообщает RT.

Радикалов к зданию не подпустили кордоны полиции, которые выстроились возле телеканала перед акцией.

Во время попытки штурма у националистов произошла потасовка с полицейскими, поэтому правоохранители применили слезоточивый газ.

Ранее на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.

Позднее на блокировку телеканалов отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международные организации оценить такие действия украинских властей.