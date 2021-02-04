В МВД Украины не исключили возможных провокаций после введения санкций против телеканалов

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Министерство внутренних дел Украины располагает информацией о вероятных силовых провокациях после введения санкций против телеканалов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк.

"Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций", – передает ТАСС слова Шкиряка.

Он пояснил, что провокации готовятся внешними и внутренними деструктивными силами. Они преследуют цель разжечь вражду и гражданское противостояние, заявил Шкиряк.

Ранее на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.

Позднее на блокировку телеканалов отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международные организации оценить данные действия украинских властей.