Турция заявила о готовности взять любую ответственность для урегулирования кризиса в Газе

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Турция готова взять на себя любую ответственность для того, чтобы разрешить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае, передает телеканал TRT Haber.

"Я хотел бы еще раз озвучить наши девизы: "Мир больше пяти членов СБ ООН" и "Более справедливый мир возможен", – отметил он.

Также турецкий лидер уточнил, что насильственные действия, которые совершаются израильской стороной в секторе Газа, являются преступлением против человечности. Поэтому, как утверждает Эрдоган, виновные в этом злодеянии должны понести заслуженное наказание в соответствии с международным правом.

Ранее Эрдоган сообщал, что Анкара намерена продолжить прикладывать дипломатические усилия для урегулирования ситуации в секторе Газа. До этого он назвал Израиль террористическим государством, а ХАМАС – легитимной политической силой.

Также стало известно, что турецкая сторона направила иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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