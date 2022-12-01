Россия осудила взрыв в украинском посольстве в Мадриде

Фото: AP/Manu Fernandez

Посольство России в Испании осудило атаку на диппредставительство Украины в Мадриде, резиденцию премьера Испании и здание испанского Минобороны. Об этом говорится в Twitter российской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что осуждают любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств.

Ранее служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса обнаружила конверт на его имя со взрывным устройством. До этого подобные конверты перехватили в министерстве обороны Испании, на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza.

Накануне в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал один человек, получивший конверт со взрывным устройством. Позже он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Испанские власти рассматривают обстоятельства произошедшего как теракт. Решение об этом приняла Национальная судебная коллегия государства.

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