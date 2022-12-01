В Британии заявили об ошибочности плана Маршалла для Украины

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Помощь Запада Украине по восстановлению страны не должна сводиться только к предоставлению денег, новый план Маршалла не принесет существенных результатов, полагает ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли. Об этом сообщает Politico.

"Западный консенсус относительно плана Маршалла для Украины XXI века ошибочен. Восстановление Украины не начинается и не заканчивается одними деньгами. Для того чтобы добиться успеха, прежде всего необходимо начать масштабные скоординированные усилия по разминированию страны", – сказал он.

Уотли отметил, что Запад неверно оценивает масштабы военных действий на Украине и их влияния на международные процессы. По его мнению, Еврокомиссия предпочитает действовать по принципу "деньги лечат все", однако эта позиция глубоко ошибочна. Также экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке отметил, что при этом ЕС выделил Киеву лишь малую часть обещанных средств.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что НАТО не примет Украину из страха вступить в конфронтацию с Россией. Он отметил, что в ответ на попытку Киева привлечь к себе внимание Североатлантический альянс дал ему все ту же призрачную надежду на членство когда-нибудь в будущем.

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