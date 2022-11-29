Аналитик заявил, что НАТО не примет Украину из страха вступить в конфронтацию с РФ

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Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что НАТО не примет Украину из страха вступить в конфронтацию с Россией. Об этом сообщает телеканал "360".

"Говорить о членстве Украины в НАТО в каком-либо обозримом будущем совсем не приходится. Это лишь информационный вброс", – сказал Колчин.

Он отметил, что в ответ на попытку Киева привлечь к себе внимание Североатлантический альянс дал ему все ту же призрачную надежду на членство когда-нибудь в будущем.

Эксперт напомнил, что заявления ведущих стран НАТО о возможном членстве Украины появляются уже не первый год, однако реальных действий в этом направлении не происходит.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что государствам НАТО следует расширить поставки оружия, систем ПВО и горючего на Украину из-за регулярных ударов со стороны ВС РФ.

Он подчеркнул, что любой конфликт завершается путем дипломатии, однако мирное решение, которое будет приемлемо для Украины, определяется на поле боя. Поэтому, объяснил генсек, Альянс должен расширять поставки Киеву.



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