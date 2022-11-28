Эксперт охарактеризовал Украину как инструмент дестабилизации ситуации вокруг РФ

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Политолог Владислав Ганжара прокомментировал слова бывшего главы ВДВ Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского, который заявил, что Украина планировала вернуть Крым в 2023 году. Об этом сообщает RT.

По его словам, Киев, заявляя в течение восьми лет о "возвращении" Крыма военным путем, действительно готовился к воплощению этих планов в реальность.

"Киевский режим не зря на протяжении восьми лет развивал одну составляющую своего государства – милитаризацию страны. Накачка Украины вооружениями началась не в 2022 году", – пояснил Ганжара.

Эксперт выразил мнение, что нынешнюю Украину можно охарактеризовать как инструмент дестабилизации ситуации вокруг России.



В свою очередь, советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные будут стремиться к началу операции в Крыму, сообщает Pravda.Ru.

По его словам, когда бойцы ВСУ подойдут к полуострову, он станет "ловушкой" для российских военных.

Ранее Михаил Забродский заявил, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма на 2023 год. По его словам, все остается в курсе процесса планирования дальнейших действий ВСУ. При этом он добавил, что Киев не будет атаковать "в лоб".

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступит за возвращение Крыма в состав Украины невоенным путем. По его словам, он готов рассмотреть любые варианты, за исключением тех, которые предполагают принадлежность полуострова к РФ.



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