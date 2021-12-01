Столтенберг счел неприемлемой мысль о том, что Россия может обладать сферой влияния

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Североатлантический альянс не может согласиться с мыслью о том, что у РФ может быть своя сфера влияния, так как все ее соседи – это суверенные страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Альянса.
"Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов", – цитирует генсека ТАСС.
По словам Столтенберга, это значит фактическое признание, что РФ может держать под контролем действия ее соседей.
"И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией, и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере и что Норвегия должна или не должна делать", – пояснил генсек.
Он уточнил, что то же самое происходит и в отношении Украины. Это независимое суверенное государство с международно признанными границами, гарантированными в том числе РФ.
"Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация. НАТО просто соблюдает волю украинского народа", – отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что организация Североатлантического договора в полной мере относилась с уважением к мнению суверенных государств, таких как Польша или балтийские государства, когда они изъявили решение стать частью Альянса.
По его словам, организация также уважает решение Украины, которая надеется на членство в НАТО,
"Мы помогаем ей на этом пути", – сказал генсек.
Однако он отметил, что Россия не вправе голосовать в данном вопросе, а также она не может пытаться устанавливать собственную сферу интересов.
Кроме того, Столтенберг заявил, что государства НАТО могут пользоваться финансовыми и экономическими санкциями, а также политическими запретами против РФ, если она применит силы на Украине.
Ранее генсек сообщил, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе, но для решения о членстве нужна договоренность союзников. Россия участвовать в этом процессе не может. По его словам, членство в НАТО Украины должно быть решено 30 государствами, кроме того, нужно прийти к договоренности на расширение Альянса.
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