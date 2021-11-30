Рогозин посчитал слова генсека НАТО о России хамством

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга в отношении России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее Столтенберг призвал Россию снизить напряженность в отношении Украины. Кроме того, генсек НАТО заявил о готовности противостоять любой российской агрессии.

По мнению главы "Роскосмоса", за последние годы риторика натовских бюрократов сильно изменилась.

"Когда я в 2008–2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес. Сейчас же хамят постоянно", – написал Рогозин.

Он добавил, что своими высказываниями в НАТО приучают остальных к агрессивному тону в отношении России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он также добавил, что Анкара будет выступать посредником в переговорах Москвы и Киева.

До этого американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.