Пушков посоветовал Украине сделать выводы после предупреждения Путина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков дал совет Украине и Западу после слов Владимира Путина о "красных линиях". Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

Ранее президент РФ заявил, что Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов. В то же время Путин понадеялся, что ситуация не дойдет до появления "красных линий".

Пушков в своем комментарии порекомендовал Украине и Западу сделать выводы по данному вопросу.

"Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно", – написал Пушков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США обложили территорию России своими военными базами. По мнению дипломата, Запад продолжает нагнетать военную истерию у российских границ.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что расценивают внеплановые учения американских Вооруженных сил у границ России как агрессивные действия, угрожающие безопасности и стабильности.