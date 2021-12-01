Пушков посоветовал Украине сделать выводы после предупреждения Путина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков дал совет Украине и Западу после слов Владимира Путина о "красных линиях". Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.
Ранее президент РФ заявил, что Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов. В то же время Путин понадеялся, что ситуация не дойдет до появления "красных линий".
Пушков в своем комментарии порекомендовал Украине и Западу сделать выводы по данному вопросу.
"Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно", – написал Пушков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США обложили территорию России своими военными базами. По мнению дипломата, Запад продолжает нагнетать военную истерию у российских границ.
В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что расценивают внеплановые учения американских Вооруженных сил у границ России как агрессивные действия, угрожающие безопасности и стабильности.
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