Алиев предложил Франции "отдать армянам" город Марсель

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции отдать живущим там армянам город Марсель, создав для них "второе государство", передает РИА Новости.

Так азербайджанский лидер отреагировал на принятую сенатом Франции резолюцию, которая призывает правительство признать независимость Нагорного Карабаха и требует от Баку вывести войска из региона.

"Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу?" – заявил Алиев.

Он раскритиковал Париж за бездействие в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Если они вам нравятся (армяне), то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", – добавил Алиев.

Он также считает, что термина "нагорно-карабахский конфликт" больше не существует.

25 ноября французский сенат принял резолюцию, в которой содержался призыв к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что решение французского сената является историческим.

10 ноября произошло подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.