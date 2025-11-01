Захарова заявила, что на Западе не сомневаются в реальности "Буревестника"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Реальность ракеты "Буревестник" не вызывает сомнений на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Москва слышит отзывы на проведение испытаний ракеты.

"У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

О завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" Владимир Путин рассказал 26 октября. Российский лидер подчеркнул, что это оружие является уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире. Также он поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракет.

Позже Захарова заявила, что разработка "Буревестника" стала ответом на дестабилизирующий характер действий НАТО. Кроме того, испытания новой ракеты направлены на поддержание эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания.