Песков сообщил, что Путин может отметить госнаградами создателей "Буревестника"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин может отметить государственными наградами создателей ракеты "Буревестник". Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"С большой долей вероятности можно предположить, что да", – отметил представитель Кремля.

О завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" сообщил Владимир Путин 26 октября. Российский лидер подчеркнул, что это оружие является уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире. Также он поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракет.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разработка "Буревестника" стала ответом на дестабилизирующий характер действий НАТО. Испытания новой ракеты направлены на поддержание эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания.